Новый "Пункт назначения" признали лучшим за всю историю франшизы

Фото: кадр из фильма "Пункт назначения: Узы крови"; режиссер – Зак Липовски; Адам Стайн; производство – New Line Cinema

За несколько дней до официального выхода шестая часть хоррор-франшизы "Пункт назначения" получила высокие оценки критиков. Об этом пишет PeopleTalk.

Уточняется, что на данный момент рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 93%. Это лучшие показатели из всех фильмов вселенной "Пункта назначения". Зрители из США смогут первыми увидеть киноленту.

Согласно описанию, девушка по имени Стефани возвращается в родной город, чтобы уберечь семью от беды, которая над ней нависла.

"Пункт назначения" – цикл слэшеров, в основе которого сценарий, написанный для эпизода "Секретных материалов". Предыдущая часть вышла в 2011 году. Через все фильмы проходит тема неотвратимости смерти и серьезных последствий, которые приносит небрежное отношение к своей безопасности.

Ранее сообщалось, что новая часть фильма, основанного на видеоигре Super Mario, получит название Super Mario World. Как писали Video Games Chronicle, пользователи обнаружили упоминание фильма в пресс-релизе, в котором говорилось о стриминговом сервисе Peacock. В анонсе предстоящих проектов был перечислен список фильмов от студий Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation и Illumination.