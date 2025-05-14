VGC: новая часть фильма по игре Super Mario получит название Super Mario World

Фото: кадр из фильма "Братья Супер Марио в кино"; режиссер – Аарон Хорват, Михаэль Еленик, Pierre Leduc; производство – Illumination Entertainment, Nintendo Co. Ltd., Universal Pictures

Новая часть фильма, основанного на видеоигре Super Mario, получит название Super Mario World. Об этом сообщает Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на пресс-релиз компании NBCUniversal.

Пользователи обнаружили упоминание фильма в пресс-релизе, в котором говорилось о стриминговом сервисе Peacock. В анонсе предстоящих проектов, которые будут доступны на платформе после проката в кинотеатрах и на сервисах Premium Video on Demand, были перечислены список фильмов от студия Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation и Illumination.

Когда ряд изданий опубликовали информацию о сиквеле фильма, ее удалили из пресс-релиза. Это может говорить говорить о том, что информация была опубликована раньше времени и название еще не было окончательно утверждено для официального анонса.

При этом, по мнению портала, название второй части кажется вполне уместным, особенно если учесть финал первого фильма "Братья Супер Марио в кино". В сцене после титров зрителям показали канализацию под Нью-Йорком и яйцо Йоши. Когда оно начало вылупляться, сцена погасла, за чем последовал крик Йоши.

Игра с аналогичным названием для консоли SNES стала первым появлением Йоши, поэтому можно предположить, что персонаж будет играть важную роль в сюжете второй части фильма.

Ранее стали известны актеры на главные роли в фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы". Главного героя Хеймитча Эбернети сыграет актер Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд – актриса Уитни Пик.

Съемки ленты пройдут летом – осенью текущего года. Действие картины будет происходить за 24 года до событий первой трилогии, сосредоточившись на молодости Эбернети. Фильм выйдет в прокат 20 ноября 2026 года.