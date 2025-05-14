Сэмюэль Л. Джексон и Ева Грин снимутся в триллере "Просто притворись мертвым"

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Номинант на премию "Оскар" Сэмюэль Л. Джексон и французская актриса Ева Грин сыграют в триллере "Просто притворись мертвым". Об этом сообщил Deadline.

Режиссером фильма станет Гэри Фледер, а сценаристом – Дэн Гордон. Среди актерского состава также будет актриса, известная по сериалу "Бумажный дом", Мария Педрас.

В основу сюжета ляжет история о богатом криминальном гении Джеке Вулфе (Сэмюэль Л. Джексон), который решает инсценировать свою смерть и получить страховую выплату.

Супруга главного героя Нора (Ева Грин) якобы соглашается принять участие в сговоре и подставить своего любовника, обвинив его в убийстве мужа. Однако на самом деле она собирается убить супруга по-настоящему.

Продюсерами картины станут Фил Хант из Head Gear Films, Валентин Димитров из Gemstone Films, Сагив Диамант, Моше Диамант и Габи Уайт Харт. Исполнительными продюсерами выступят Арианна Фрейзер и Дельфина Перье из Highland Film Group. Съемки фильма начнутся осенью на Канарских островах.

"Меня всегда привлекали истории, которые не поддаются категоризации, которые существуют где‑то между жанрами и бросают вызов зрителям, заставляя их быть начеку. <…> Этот фильм провокационный, сексуальный и оригинальный", – отметил Фледер.

Ранее стали известны актеры на главные роли в фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы". Хеймитча Эбернети сыграет актер Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд – актриса Уитни Пик. Действие картины будет происходить за 24 года до событий первой трилогии, сосредоточившись на молодости Хеймитча Эбернети.

