Variety: Антонио Бандерас получил роль в байопике о шеф-поваре Энтони Бурдене

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Актер Антонио Бандерас получил роль в кинокартине "Тони" – байопике шеф-повара Энтони Бурдена. Об этом сообщает Variety.

Пока не сообщается, кого именно сыграет Бандерас, так как главную роль в "Тони" сыграет звезда "Оставленных" Доминик Сесса. Детали сюжета также держатся в секрете.

По данным издания, действие фильма будет происходить в 1976 году. Режиссером картины выступит Мэтт Джонсон, а сценарий напишут Лу Ху и Тони Бартельс.

Производством займется американская студия А24. Ожидается, что съемки стартуют в мае.

Ранее стало известно, что канадский актер Райан Гослинг выбран на главную роль в предстоящем фильме "Звездные войны: Звездный истребитель". Премьера картины запланирована на весну 2027 года. Режиссером выступит Шон Леви, работавший над одним из самых кассовых фильмов 2024 года – "Дэдпул и Росомаха".

Еще одна картина по вселенной "Звездных войн" – "Мандалорец и Грогу" – выйдет в прокат 22 мая 2026 года.