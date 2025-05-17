"Кафе Эпоха": Владимир Стеклов и Игорь Ливанов

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист России Валентин Смирнитский вспомнит с народным артистом РФ Владимиром Стекловым и заслуженным артистом РФ Игорем Ливановым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы. Гости поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, в игровой форме.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только поможет ведущему провести викторину, но и попытается узнать побольше о жизни в СССР. Стеклов расскажет, как раньше жилось автомобилистам, а Ливанов – про спорт, которым все с детства занимались в Советском Союзе. Кроме того, герои откровенно ответят на вопрос, по чему они больше всего скучают, если оглянуться в советское прошлое.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".