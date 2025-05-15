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15 мая, 21:30

Культура

Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

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Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

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В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла премьера киноспектакля "Жил.Был.Дом" в постановке МХТ имени Чехова.

Это новая работа художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина, которую впервые показали на больших экранах в рамках проекта "Театр в кино" до официальной премьеры на театральной сцене.

Это спектакль про людей, которых объединяет одна многоэтажка. По сюжету дом может рухнуть в любой момент, но знают об этом только зрители и говорящие домашние животные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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