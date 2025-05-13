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13 мая, 06:30

Культура

"Моя Москва": Игорь Саруханов. Часть 2

"Моя Москва": Игорь Саруханов. Часть 2

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"Моя Москва": Игорь Саруханов. Часть 1

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Игорь Саруханов влюбился в гитару еще в детстве. Со школьной скамьи он начал работать в музыкальных коллективах, но именно сольная карьера принесла ему широкую известность.

В этом выпуске на прогулке по району Дорогомилово и Хамовникам заслуженный артист России вспомнит, чем Махмуд Эсамбаев его порадовал, расскажет о необычном концерте в полной темноте и покажет те уголки Москвы, с которыми у него связаны особые воспоминания.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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