"Моя Москва": Игорь Саруханов. Часть 2

Игорь Саруханов влюбился в гитару еще в детстве. Со школьной скамьи он начал работать в музыкальных коллективах, но именно сольная карьера принесла ему широкую известность.

В этом выпуске на прогулке по району Дорогомилово и Хамовникам заслуженный артист России вспомнит, чем Махмуд Эсамбаев его порадовал, расскажет о необычном концерте в полной темноте и покажет те уголки Москвы, с которыми у него связаны особые воспоминания.

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