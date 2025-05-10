Экс-режиссер программы "Время" Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни

Фото: ТАСС/Константин Петров

Умерла на 100-м году жизни режиссер советского и российского телевидения, экс-режиссер программы "Время" Калерия Кислова. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в своем телеграм-канале.

"Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним", – написала журналист.

Калерия Кислова родилась в селе Каргат Сибирского края 20 апреля 1926 года. Она училась в студии новосибирского театра "Красный факел", позже – в ГИТИСе.

На телевидение Кислова пришла в 1961 году в качестве ассистента режиссера в Новосибирской студии. В том же году она переехала в Москву, устроившись в Молодежную редакцию Центрального телевидения.

В Главной редакции информации ЦТ (в том числе занимавшейся созданием программы "Время") Кислова начала работать в 1974 году, а через три года ее назначили главным режиссером редакции.

Режиссер руководила съемками Олимпийских игр 1980 года, первого телемоста между СССР и США. С 1975 года была личным режиссером Леонида Брежнева, который называл Кислову "наша Мисс Телевидение".

С поста главного режиссера она ушла в 2006 году и заняла должность режиссера-консультанта, став одним из самых старых работников Первого канала.

Кислова являлась заслуженным деятелем искусств РСФСР (1985 год), лауреатом Государственной премии СССР (1977 год).