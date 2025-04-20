Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

Фото: smolteatr.ru

Заслуженная артистка России Елизавета Зима ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова.

В учреждении назвали смерть артистки огромной потерей для смоленской сцены. Представители театра подчеркнули, что актрису будут помнить благодаря ее талантливой игре, прекрасному голосу и неповторимым образам.

Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Она окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Затем актриса служила в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. С 1991 года она начала выступать на сцене Смоленского драматического театра.

Артистка получила известность благодаря ролям в спектаклях "Антоний и Клеопатра", "Собака на сене", "Марица", "Дачники", "Сильва", "Свадьба в Малиновке" и других. Также Зима преподавала вокал и сценическую речь. Звание заслуженной артистки России она получила в 1997 году.

