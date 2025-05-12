Режиссер Карен Шахназаров назвал большой потерей смерть актрисы Нины Гребешковой

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Режиссер Карен Шахназаров назвал большой потерей смерть заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой, передает RT.

По его словам, Гребешкова была замечательным человеком, а также талантливой и прекрасной актрисой.

"Я хорошо знал Нину Павловну. Она снималась когда-то еще в дипломе у меня во ВГИКе. Я тогда с ней подружился и, несмотря на разницу в возрасте, многие годы поддерживал очень теплые отношения", – сказал Шахназаров.

Как отметил режиссер, Гребешкова сыграла важную роль в успехе своего супруга – режиссера Леонида Гайдая. Она поддерживала и влияла на него.

"Во многом успехи Леонида Иовича – это заслуга Нины Павловны", – заключил Шахназаров.

В свою очередь, режиссер Николай Лебедев подчеркнул, что Гребешкова являлась настоящим профессионалом своего дела, сообщает газета "Известия".

"Она была чудесным, очень доброжелательным человеком, очень ярким в общении", – сказал Лебедев, добавив, что Гребешкова была его талисманом. Ее уход из жизни стал для него огромной личной потерей.

Также Режиссер вспомнил Гребешкову на съемках фильма "Поклонник".

"Она приехала в Минск на съемки, привезла такую тележку на колесиках и палочку. Она играла такую же бабушку, по сюжету – комедийный персонаж, и она сказала: "Вот эти предметы принадлежали Лене, принадлежали Гайдаю". Ей было важно, чтобы они показались в кадре, и мне это было очень важно", – пояснил Лебедев.

В Госдуме также высказались о смерти вдовы Гайдая. Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Гребешкову замечательной актрисой и удивительной женщиной, сообщает News.ru.

По словам депутата, яркие картины Гайдая – заслуга его супруги. По словам Драпеко, хоть Гребешкова и не играла главных ролей, она запомнилась зрителям своими эпизодами в классических комедиях.

Гребешкова скончалась на 95-м году жизни 10 мая. О причинах ее смерти не сообщалось.

Как рассказала внучка актрисы Ольга Худякова, артистку похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая. Она пояснила, что прощание будет в закрытом формате, но на кладбище можно будет присутствовать. Решение о проведении прощания в таком режиме было принято с учетом пожелания родственников.

Артистка родилась в 1930 году в Москве. После окончания ВГИК она работала в Театре-студии киноактера. Гребешкова часто снималась в фильмах Гайдая, с которым она прожила 40 лет. Ее последней совместной работой с супругом стал фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

В ее актерской карьере насчитывается около 130 киноролей. Зрителям Гребешкова запомнилась по ролям врача психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и жены Горбункова Надежды в фильме "Бриллиантовая рука". Также она известна ролями в кинокартинах "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82", "За спичками" и "Дни хирурга Мишкина".