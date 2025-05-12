Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронят 14 мая

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Заслуженную артистку РФ и вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая. Об этом сообщила ее внучка Ольга Худякова в беседе с ТАСС.

"Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать", – сказала она.

Решение о проведении прощания в таком режиме было принято с учетом пожелания родственников артистки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов РФ.

"Это их воля", – подчеркнула собеседница журналистов.

Гребешкова скончалась на 95-м году жизни 10 мая. О причинах ее смерти не сообщалось.

Артистка родилась в 1930 году в Москве. После окончания ВГИК она служила в Театре-студии киноактера. Ее последней совместной работой с супругом стал фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Вместе они с Гайдаем прожили 40 лет.

Зрителям Гребешкова запомнилась по ролям врача психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и жены Горбункова Надежды в фильме "Бриллиантовая рука". Также она известна ролями в кинокартинах "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82", "За спичками" и "Дни хирурга Мишкина".

