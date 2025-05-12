Умерла вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Вдова режиссера Леонида Гайдая, советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Об этом Союз кинематографистов РФ сообщил в своем телеграм-канале.

По данным общественной организации, артистка скончалась 10 мая.

"Светлая память прекрасной актрисе, светлому доброму человеку Нине Павловне Гребешковой!" – говорится в сообщении.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Будущую актрису учили преподаватели Фрунзенской академии, а в 1954 году она окончила ВГИК в мастерской народного артиста СССР Владимира Белокурова. С 1954 по 1990 год она была актрисой Театра-студии киноактера.

Супругом Гребешковой был Гайдай, в фильмах которого она снималась. Комедия "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" стала последней их совместной работой. Вместе супруги прожили 40 лет.

В ее актерской карьере насчитывается около 130 киноролей. Дебютом Гребешковой стала эпизодическая роль в фильме "Смелые люди" в 1950 году. Однако массовый зритель особо полюбил актрису по ролям в картинах Гайдая, например, по роли врача психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и жены Горбункова Надежды в фильме "Бриллиантовая рука".

Также она известна своими ролями в кинокартинах "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82", "За спичками", "Дни хирурга Мишкина" и многими другими.