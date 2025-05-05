Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:30

Город

"Мой район. Место встречи": Арбат

"Мой район. Место встречи": Арбат

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Арбат – самый маленький район Москвы, но с большой историей. В новом выпуске программы гостем студии стал народный артист России Николай Бурляев. Он рассказал о том, как связан с Арбатом с детства: родился в доме Мартынова, учился в Щукинском училище, а свои фильмы показывал в кинотеатре "Художественный".

О богатом прошлом района также рассказала москвовед Ирина Борзова – о доме с рыцарями, музее Пушкина и других знаковых местах. Зрители увидят сюжет об экскурсии "Нестарый Арбат", которую проводят выпускники Серебряного университета.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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