"Мой район. Место встречи": Арбат

Арбат – самый маленький район Москвы, но с большой историей. В новом выпуске программы гостем студии стал народный артист России Николай Бурляев. Он рассказал о том, как связан с Арбатом с детства: родился в доме Мартынова, учился в Щукинском училище, а свои фильмы показывал в кинотеатре "Художественный".

О богатом прошлом района также рассказала москвовед Ирина Борзова – о доме с рыцарями, музее Пушкина и других знаковых местах. Зрители увидят сюжет об экскурсии "Нестарый Арбат", которую проводят выпускники Серебряного университета.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".