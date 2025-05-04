Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 14:15

Город

В Москве подготовили праздничную программу ко Дню Победы для горожан и туристов

В Москве подготовили праздничную программу ко Дню Победы для горожан и туристов

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Майские праздники продолжаются, и впереди – еще одна короткая рабочая неделя и длинные выходные. В столице пройдут десятки мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В парках, музеях и на улицах Москвы развернутся выставки, экскурсии и театрализованные представления.

Практически все музеи города открыли специальные экспозиции, рассказывающие о подвиге советского народа. Для туристов работают обзорные туры с посещением главных достопримечательностей столицы. Стоимость двухдневной программы с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 25 тысяч рублей.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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