В Москве подготовили праздничную программу ко Дню Победы для горожан и туристов

Майские праздники продолжаются, и впереди – еще одна короткая рабочая неделя и длинные выходные. В столице пройдут десятки мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В парках, музеях и на улицах Москвы развернутся выставки, экскурсии и театрализованные представления.

Практически все музеи города открыли специальные экспозиции, рассказывающие о подвиге советского народа. Для туристов работают обзорные туры с посещением главных достопримечательностей столицы. Стоимость двухдневной программы с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 25 тысяч рублей.

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