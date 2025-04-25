Проект "Московская тропа с хаски" открылся в парке "Сокольники"

Прогулки с пушистыми друзьями: в парке "Сокольники" начал работу проект "Московская тропа с хаски". Он совмещает уроки туризма и любовь к животным. Программу запустил фонд известного путешественника Дмитрия Шпаро и получил поддержку в виде гранта мэра Москвы.

Кто может бесплатно отправиться в поход в компании хаски? Сколько длится прогулка и из каких этапов состоит? Какой опыт приобретают дети и взрослые после общения с собаками на природе? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.