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25 апреля, 16:20

События

Проект "Московская тропа с хаски" открылся в парке "Сокольники"

Проект "Московская тропа с хаски" открылся в парке "Сокольники"

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Прогулки с пушистыми друзьями: в парке "Сокольники" начал работу проект "Московская тропа с хаски". Он совмещает уроки туризма и любовь к животным. Программу запустил фонд известного путешественника Дмитрия Шпаро и получил поддержку в виде гранта мэра Москвы.

Кто может бесплатно отправиться в поход в компании хаски? Сколько длится прогулка и из каких этапов состоит? Какой опыт приобретают дети и взрослые после общения с собаками на природе? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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