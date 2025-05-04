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04 мая, 09:45

Культура

Москвичам рассказали, когда можно увидеть реконструкцию штурма Рейхстага в "Москино"

Москвичам рассказали, когда можно увидеть реконструкцию штурма Рейхстага в "Москино"

В кинопарке "Москино" представлена постановка о штурме Рейхстага в 1945 году

К 80-летию Победы в "Москино" показали масштабную реконструкцию штурма Рейхстага

Москвичам рассказали о штурме Рейхстага в иммерсивной постановке в "Москино"

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В кинопарке "Москино" показали постановку штурма Рейхстага

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Иммерсивный спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" можно увидеть в парке "Москино". Постановка в 10 эпизодах воссоздает боевые действия и будни солдат Красной Армии в последние дни Великой Отечественной войны. Следующие показы пройдут 4, 8, 9, 10 и 11 мая.

На натурной площадке установлены декорации Берлина, работает военная техника, звучат песни и фронтовые речи. В постановке участвуют сотни реконструкторов и десятки единиц техники – от танков до самолетов. По обе стороны декораций установлены экраны с хроникой, а зрители размещаются на трибуне на 500 мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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