Москвичам рассказали, когда можно увидеть реконструкцию штурма Рейхстага в "Москино"

Иммерсивный спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом" можно увидеть в парке "Москино". Постановка в 10 эпизодах воссоздает боевые действия и будни солдат Красной Армии в последние дни Великой Отечественной войны. Следующие показы пройдут 4, 8, 9, 10 и 11 мая.

На натурной площадке установлены декорации Берлина, работает военная техника, звучат песни и фронтовые речи. В постановке участвуют сотни реконструкторов и десятки единиц техники – от танков до самолетов. По обе стороны декораций установлены экраны с хроникой, а зрители размещаются на трибуне на 500 мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.