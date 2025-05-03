Московские школьники и студенты колледжей приняли участие в подготовке к 9 Мая

В Москве более 10 тысяч школьников и студентов колледжей приняли участие в подготовке к празднованию 80-летия Победы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники акций уверены – такой труд позволяет по-настоящему прикоснуться к истории. Также школьники занимаются исследовательской и поисковой работой, общаются с ветеранами и готовят более 500 мероприятий ко Дню Победы. Самое масштабное пройдет в Московском дворце пионеров.

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