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03 мая, 15:30

Общество

Московские школьники и студенты колледжей приняли участие в подготовке к 9 Мая

Московские школьники и студенты колледжей приняли участие в подготовке к 9 Мая

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Более 10 тыс школьников и студентов Москвы приняли участие в подготовке к 80-летию Победы

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В Москве более 10 тысяч школьников и студентов колледжей приняли участие в подготовке к празднованию 80-летия Победы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники акций уверены – такой труд позволяет по-настоящему прикоснуться к истории. Также школьники занимаются исследовательской и поисковой работой, общаются с ветеранами и готовят более 500 мероприятий ко Дню Победы. Самое масштабное пройдет в Московском дворце пионеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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