03 мая, 15:30Общество
Московские школьники и студенты колледжей приняли участие в подготовке к 9 Мая
В Москве более 10 тысяч школьников и студентов колледжей приняли участие в подготовке к празднованию 80-летия Победы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Участники акций уверены – такой труд позволяет по-настоящему прикоснуться к истории. Также школьники занимаются исследовательской и поисковой работой, общаются с ветеранами и готовят более 500 мероприятий ко Дню Победы. Самое масштабное пройдет в Московском дворце пионеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.