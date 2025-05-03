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03 мая, 12:15

Общество

В Подмосковье за сутки восстановили 2,5 тысячи энергообъектов

В Подмосковье за сутки восстановили 2,5 тысячи энергообъектов

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За сутки в Подмосковье восстановили более 2,5 тысяч объектов энергоснабжения – трансформаторных подстанций, линий и центров питания. Над устранением последствий работают свыше 140 аварийных бригад, задействована спецтехника.

Коммунальщики отмечают сложные условия – добраться до поврежденных участков мешают размытые и болотистые территории. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Москве поднимется до плюс 13 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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