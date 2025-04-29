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Петуния, томаты и петрушка вошли в топ самой популярной рассады у россиян. Об этом сообщила пресс-служба сети строительных гипермаркетов OBI.

В преддверии дачного сезона в этом году наблюдается увеличение спроса на рассаду на 15%. Ожидается, что тенденция к росту спроса сохранится.

"В топе рейтинга самой популярной цветочной рассады – петуния, садоводы чаще всего выбирают каскадные сорта в ярких оттенках. На второй строчке – тагетес с пышными махровыми соцветиями", – отмечается в сообщении.

Топ овощной рассады первые места занимают ранние сорта томатов и компактные огурцы. Замыкает пятерку лидеров сочный сладкий перец. Высоким спросом пользуются зелень и пряные травы, в частности укроп, петрушка, базилик, кинза и мята.

Менеджер сети Мария Николаева посоветовала дачникам при выборе рассады обращать внимание на яркие зеленые листья, крепкий стебель без дефектов и здоровую корневую систему. Такие саженцы обычно лучше приживаются и дают хороший урожай. Важно проверять условия хранения и сверять информацию на упаковке рассады, поскольку при несовпадении данных есть риск приобрести не тот сорт или растение.

Кроме того, аналитики отметили увеличение спроса на товары для декорирования уличных пространств, включая веранды, балконы и террасы. По словам экспертов, тенденция к облагораживанию пространств становится все более заметной и успела стать частью культурного кода россиян. Особенно популярны балконные ящики для цветов и подвесные кашпо для ампельных растений.

При этом повышенным спросом пользуются изделия из пластика и дерева. Россияне выбирают товары из первого материала, так как он легок, долговечен и устойчив к внешним факторам, а из второго – в связи с его привлекательным внешним видом.

Также россияне стали больше покупать садовые инструменты, такие как лейки и опрыскиватели. Востребованы оказались удобрения и препараты для защиты растений от болезней и вредителей, в том числе инсектициды.

Повышенный спрос в онлайн-магазинах на товары для загородного отдыха отмечается в интернете от года к году. В апреле текущего года пользователи интересовались этой категорией на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среди наиболее популярных товаров эксперты выделили садовую мебель, бассейны и палатки для отдыха.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что при выборе саженцев необходимо проверять корневую систему и почки. По ее словам, удобнее всего покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть в горшке. Их можно спокойно хранить в ожидании удобного случая для посадки.

Однако саженцы с открытой корневой системой нужно как можно скорее переносить в грунт – даже если их обмотать мокрой тряпкой, больше двух дней они не проживут, предупредила эксперт.