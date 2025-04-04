Садовод Воронова перечислила признаки некачественных саженцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ветви, корневую систему и почки необходимо проверить при выборе саженцев, рассказала Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, удобнее всего покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть в горшке. Их можно спокойно хранить в ожидании удобного случая для посадки.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Однако при выборе нужно обращать внимание на землю – она не должна выглядеть так, будто ее только что насыпали. Плюс можно слегка потянуть за ствол деревца: плохо, если оно сразу вынимается из земли. Значит, его в данном горшке не выращивали, а просто недавно туда пересадили непосредственно перед продажей.

Саженцы с открытой корневой системой нужно как можно скорее переносить в грунт – даже если их обмотать мокрой тряпкой, больше двух дней они не проживут, предупредила эксперт.

"При выборе такого варианта очень важно внимательно осмотреть корни: на них не должно быть повреждений, порезов, гнили", – добавила Воронова.

Кроме того, лучше не брать любые саженцы, у которых уже есть листья. Это означает, что дерево либо чем-то стимулировали, либо неправильно хранили, считает специалист.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Эти листья просто все высосут из корней, и потом саженец погибнет в грунте. Так что почки должны быть живыми, не сухими, но пока не распускающимися.

Также важно проверить, чтобы на саженце не было сухих веток. Да и сам он не должен трещать и ломаться, если пытаться его слегка согнуть, заключила Воронова.

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