В Китае стали применять ИИ-оборудование для мытья головы

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В Китае парикмахерские салоны стали использовать шампунь-машины с искусственным интеллектом, обеспечивающие полный цикл мытья волос за 13 минут. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Oddity Central.

Система анализирует состояние кожи головы с помощью инфракрасных датчиков и индивидуально подбирает моющие средства и режим.

СМИ отмечают, что, несмотря на высокий спрос, отзывы клиентов неоднозначны. Часть потребителей говорит, что машины недостаточно тщательно промывают волосы, а другие советуют попробовать процедуру из-за ее доступности.

Ранее парикмахер-стилист Александра Эдельберг рассказала, что главными трендами 2025 года можно назвать короткую челку и ломаные локоны. Она отметила, что сейчас в моде нежность, поэтому идет тренд на плавные, слоистые, градуированные формы.

По ее словам, такие прически хорошо смотрятся с теплыми, мягкими оттенками волос. Самым смелым она порекомендовала сделать двойную челку.