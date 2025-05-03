Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 18:15

Город

Москвичам рассказали, какая техника будет участвовать в Параде Победы

Москвичам рассказали, какая техника будет участвовать в Параде Победы

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Москва готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В городе ожидается ночная репетиция Парада Победы. Увидеть военную технику можно будет на некоторых улицах столицы.

В этом году на Красной площади будут самоходно-артиллерийские установки типа "100С", зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Должны быть показаны оперативно-тактические комплексы типа "Искандера".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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