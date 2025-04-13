Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" прошел в Москве

Рев моторов, дым покрышек, трюки за гранью возможного: в Москве прошел фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры "Прорыв".

В спорткомплексе "ЦСКА Арена" собрались спортсмены из пяти стран. Среди них были и мировые звезды экстрима: 16-кратный призер X Games Джексон Стронг, австралиец Пэт Боуден, исполняющий двойное сальто на мотоцикле, а также первый в истории райдер в составе Cirque du Soleil Сильван Массон из Франции.



Зрители увидели фристайл на мотоциклах, квадроциклах и снегоходах, соревнования по дрифту, выступления каскадеров, силовой экстрим и множество других дисциплин.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева рассказала о самых интересных событиях шоу и пообщалась с его участниками.