Организаторы Олимпиады 2026 года представили официальные факелы Игр

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Организаторы Олимпиады (ОИ) 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо представили официальные факелы XXV зимних Олимпийских игр, сообщает Associated Press.

Торжественная церемония состоялась в Милане 14 апреля. Факелы изготовят в основном из переработанных материалов, а конструкция позволит заправлять баллон с горючим до 10 раз. По словам организаторов, это позволит сократить их общее число.

Олимпийский факел будет выполнен из сплава алюминия и латуни и получит сине-зеленый оттенок, а версию для Паралимпийских игр покрасят в бронзовый цвет.

Торжественная церемония начала эстафеты олимпийского огня запланирована на 26 ноября, она традиционно состоится в греческой Олимпии. Уже 6 декабря огонь прибудет в Рим, а затем преодолеет 12 тысяч километров по всей Италии. Нести факелы будет 10 001 факелоносец.

Не исключено, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что наиболее вероятным выглядит участие в ОИ российских бобслеистов и лыжников.

Позднее сообщалось, что представители РФ смогут принять участие в Олимпиаде в рамках выступлений ски-альпинистов. Кроме того, продолжаются переговоры о возвращении россиян в фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт и другие виды соревнований. Тем не менее выступать атлетам из РФ придется в нейтральном статусе.

