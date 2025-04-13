"Локомотив" и "Спартак" сравняли счет в сериях четвертьфинала плей-офф КХЛ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" и московский "Спартак" сравняли до 1:1 счет в своих сериях четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Их соперниками выступают омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".

Команда из Ярославля на домашнем льду обыграла "Авангард" со счетом 4:1. На 21-й минуте игры первую шайбу в игре забросил Максим Березкин, после чего на 24-й минуте преимущество "Локомотива" удвоил Максим Шалунов.

Омская команда ответила на 31-й минуте голом Владимира Ткачева, однако на 37-й минуте третью шайбу в ворота соперника положил игрок ярославского клуба Александр Радулов. Гол Георгия Иванова на 51-й минуте стал победным для "Локомотива".

Тем временем матч "Салават Юлаев" – "Спартак" завершился со счетом 5:4. Первую шайбу на 13-й минуте забросил игрок столичной команды Николай Голдобин. Ответный гол от хозяев льда последовал на 19-й минуте встречи, ее забил Владислав Ефремов. После этого на 25-й минуте отличился Андрей Локтионов из "Спартака", однако уфимцам удалось сравнять счет благодаря шайбе Дениса Яна на 27-й минуте.

"Салават Юлаев" впервые за игру повел в счете после гола Динара Хафизуллина на 29-й минуте. Затем на 37-й минуте матча гол забил Адам Ружичка из "Спартака", а на 48-й минуте шайбу в ворота столичной команды положил Данил Алалыкин. Ружичке удалось сравнять счет за 0,2 секунды до окончания игры и перевести ее в овертайм, где он вновь забил и обеспечил "Спартаку" первую победу в серии четвертьфинала плей-офф.

Помимо этих команд за Кубок Гагарина борются челябинский "Трактор", минское "Динамо", столичное "Динамо" и казанский "Ак Барс".

Тем временем действующим лидером регулярного чемпионата является "Локомотив". Ярославская команда выиграла Кубок континента благодаря победе над "Адмиралом". Матч завершился со счетом 4:1.

В первом периоде шайбу забросил нападающий "Локомотива" Рихард Паник, во втором периоде – защитник Мартин Гернат, а в последнем – Александр Полунин и Артур Каюмов. В ворота ярославской команды шайбу удалось забросить лишь Даниилу Гутику.