Овечкин примет участие в ближайшем матче "Вашингтона" против "Коламбуса"

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Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин примет участие в ближайшем матче против "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

"Овечкин должен сыграть", – заявил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

Игра с "Коламбусом" состоится в ночь на 14 апреля, понедельник, в 01:00 по московскому времени. До этого Овечкин пропустил встречу с той же командой, по итогу которой "Вашингтон" пропустил семь шайб в свои ворота и проиграл всухую. Отмечается, что отсутствие россиянина было связано с тем, что Карбери предоставил ему отдых.

Между тем Овечкину подарили золотую клюшку и наручные часы в честь установленного им рекорда по числу заброшенных шайб за регулярные сезоны в НХЛ. Также он рассказал, что намерен завоевать Кубок Стэнли после установления рекорда.

Спортсмену удалось поставить рекорд 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Тогда он забил свою 895-ю шайбу и обошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.