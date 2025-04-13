"Вашингтон Кэпиталз" без Овечкина потерпел самое крупное поражение в сезоне

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Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" без своего капитана, российского хоккеиста Александра Овечкина на льду потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеисты "Вашингтона" уступили в гостях "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 0:7. Шайбы забросили Зак Веренски, Кент Джонсон, Адам Фантилли (дубль), Шон Монахан, Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк.

Отмечается, что отсутствие Овечкина в составе не связано с какой-либо травмой – главный тренер "Вашингтона" попросту дал хоккеисту отдохнуть.

Ранее Овечкину подарили золотую клюшку и наручные часы в честь установленного им рекорда по числу заброшенных шайб. Россиянин также заявил, что хотел бы завоевать Кубок Стэнли после установления рекорда.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. Россиянин превзошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

После этого Овечкин поблагодарил россиян за поддержку, которая помогла ему достичь этой вершины. Он отметил, что никогда не думал, что станет лучшим снайпером в истории НХЛ.