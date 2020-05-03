Футболистам римских "Ромы" и "Лацио" разрешили возобновить тренировки

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Региональные итальянские власти выдали разрешение футболистам римских клубов "Рома" и "Лацио" возобновить проведение тренировок. Об этом пишет местное издание calciomercato.it.
Уточняется, что спортсмены смогут проводить занятия по индивидуальной программе в соответствии с введенными правилами социального дистанцирования. При этом запрет на сбор в закрытых помещениях продолжит свое действие.
Так, футболисты "Ромы" начнут прохождение медобследований и возобновят индивидуальные тренировки на следующей неделе. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте команды.
L’#ASRoma ringrazia la @RegioneLazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale pic.twitter.com/KDx7kagwlZ— AS Roma (@OfficialASRoma) May 2, 2020
Ранее о возобновлении тренировочного процесса заявили в итальянских командах "Наполи", "Болонья", "Парма", "Сассуоло" и "Фиорентина".
10 марта нынешнего года чемпионат Италии по футболу был остановлен на неопределенный срок. Решение приняли итальянские власти на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.
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