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Общество

00:41

Футболистам римских "Ромы" и "Лацио" разрешили возобновить тренировки

спорт общество безопасность

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Региональные итальянские власти выдали разрешение футболистам римских клубов "Рома" и "Лацио" возобновить проведение тренировок. Об этом пишет местное издание calciomercato.it.

Уточняется, что спортсмены смогут проводить занятия по индивидуальной программе в соответствии с введенными правилами социального дистанцирования. При этом запрет на сбор в закрытых помещениях продолжит свое действие.

Так, футболисты "Ромы" начнут прохождение медобследований и возобновят индивидуальные тренировки на следующей неделе. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте команды.


Ранее о возобновлении тренировочного процесса заявили в итальянских командах "Наполи", "Болонья", "Парма", "Сассуоло" и "Фиорентина".

10 марта нынешнего года чемпионат Италии по футболу был остановлен на неопределенный срок. Решение приняли итальянские власти на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.

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