В Италии запретят проводить матчи со зрителями до марта 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Итальянские болельщики не смогут посещать футбольные матчи из-за пандемии коронавируса COVID-19 до марта 2021 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

По последним данным, футбольный сезон в Италии планируют возобновить 31 мая. При этом матчи будут проводиться при закрытых трибунах. Снова пустить фанатов на стадионы хотят только после того, как будут открыты все границы и сняты все ограничения.

Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен после 26-го тура. Заболевших коронавирусом выявили, в частности, среди игроков туринского "Ювентуса" и флорентийской "Фиорентины".