Футболист "Монако" Головин рассказал о своей самоизоляции

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Футболист французского клуба "Монако" и сборной России Александр Головин сообщил, как проходит его самоизоляция. Об этом пишет "Чемпионат".

Сейчас игрок находится в городе Калтане в Кемеровской области. Головин рассказал, что после приезда в Россию провел две недели на карантине. На сегодняшний день футболист также не выходит из дома.

"Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется", – объяснил Головин.

Он отметил, что в свободное время смотрит фильмы и сериалы. Кроме того, футболист старается больше общаться с родными и близкими.

"Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время", – сказал Головин.

При этом игрок отметил, что на самоизоляции старается поддерживать хорошую физическую форму. По его словам, каждый футболист "Монако" получил "довольно обширную программу занятий".

"Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом", – подытожил Головин.

Ранее о своей самоизоляции рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, свободное время она посвящает детям и занятиям по английскому языку.