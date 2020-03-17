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Общество

05:30

Федун предложил завершить РПЛ и объявить "Зенит" чемпионом

спорт происшествия безопасность общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.

"Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть – условно говоря, "Зенит" – чемпион", – сказал функционер ТАСС.

При этом он указал на возможность доиграть Кубок России, где "Спартак" должен встретится с "Зенитом" в полуфинале.

После 22-х туров вторую и третью позицию в турнирной таблице делят столичный "Локомотив" и "Краснодар". Красно-белые занимают восьмое место.

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16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.

Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – гражданин Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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