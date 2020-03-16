Пир во время чумы. "Локомотив" и "Ростов" выдали лучший европейский матч уикенда

15 марта московский "Локомотив" в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги обыграл "Ростов". Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает про, вероятно, последний топ-матч РПЛ до вынужденной паузы.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Коронавирус не пощадил никого. В том смысле, что под натиском эпидемии (вернее, уже пандемии), как и предсказывалось, сдались и ушли на перерыв все топовые европейские чемпионаты. Все, за исключением Российской премьер-лиги. Тут же пошли разговоры о звездном часе для нашего чемпионата. Мол, что, как не российский футбол, теперь смотреть в Европе. Если оторваться от реальности и представить себе ситуацию в сферическом вакууме, то это и правда настоящее бинго. Новая аудитория повысила бы узнаваемость отечественной лиги и принесла бы лишние деньги в государственную казну.

Примерно такая же история была в 2012 году, когда в НХЛ случился локаут, и в Россию повалили звезды североамериканской лиги: Александр Овечкин, Ларс Бэкстрем, Здено Хара, Илья Ковальчук и т.д. Вот только на этот раз причина совсем другая. Коронавирус, абстрагируясь от споров о необходимости карантинов и мер предосторожностей в борьбе с эпидемией, для спортивного менеджмента штука серьезная. Любая лига в этом вопросе обязана учитывать позицию местных властей, клубов (финский "Йокерит", отказавшийся от участия в плей-офф КХЛ, передает привет) и даже отдельных игроков.

Однако в случае с Российской премьер-лигой придется учитывать еще и мнение УЕФА. 17 марта состоится заседание, на котором решится судьба Евро-2020 и будущее всего европейского футбола. Скорее всего, там же союз рекомендует остановить все чемпионаты. И тогда РФС, а следовательно и РПЛ, будет обязано подчиниться. А пока что российский футбол жив и здоров. Или, во всяком случае, жив. Что до содержания, то текущий тур подарил немало интересных матчей: разгром "Урала" в исполнении "Зенита", битва "Динамо" и "Ахмата", волевая победа "Спартака" над "Оренбургом" и совершенно неожиданная победа "Сочи" над "Краснодаром".

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Пожалуй, одной из самых увлекательных стала игра "Ростова" и "Локомотива". Железнодорожники в предыдущей игре дома с минимальным счетом победили "Ахмат", а южане на своем поле не без проблем одолели игравший вдевятером ЦСКА. "Ростов" попытался вынести уроки из прошлого тура и сразу после стартового свистка стал штурмовать ворота "Локо". На 14-й минуте гости едва не пропустили: мяч после удара Ивелина Попова угодил в перекладину. А в следующей атаке спас Гилерме, отразивший удар Элдора Шомуродова. Первые полчаса игры прошли под диктовку "Ростова". Но тут неожиданно забили железнодорожники.

На 34-й минуте "Локо" разыграл мяч из аута, снаряд оказался у Гжегожа Крыховяка, и поляк с добрых 30 метров зарядил по воротам. Сергей Песьяков попытался отразить удар, но после нескольких рикошетов мяч от самого голкипера отлетел в сетку. И почти сразу же "Локомотив" удвоил счет. На 38-й минуте гости организовали контратаку, Алексей Миранчук добежал до штрафной, отпасовал налево на Крыховяка, а тот сместился в центр и, казалось, потерял мяч. Но рядом удачно оказался Рифат Жемалетдинов, который нанес удар точно под правую штангу. А на 42-й минуте счет стал разгромным. После очередной контратаки Крыховяк воспользовался неразберихой в штрафной и вколотил мяч в сетку.

Во втором тайме ситуация подуспокоилась. "Локомотив" получил, что хотел, и уже не бежал вперед сломя голову. А "Ростов" тщетно пытался вернуть задор, который был у команды до неожиданного триплета от железнодорожников. В итоге хозяева все-таки смогли отыграть один мяч. На 62-й минуте Крыховяк в собственной штрафной завалил Бактиера Зайнутдинова, арбитр указал на "точку". Одиннадцатиметровый удар безукоризненно исполнил Ивелин Попов. Но на большее ростовчан не хватило. И "Локомотив" довел игру до уверенной победы. Благодаря этому красно-зеленые обогнали "Краснодар" и временно вырвались на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. А насколько временно – станет понятно во вторник.