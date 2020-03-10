Три пенальти, две красных и автогол: как ЦСКА проиграл "Ростову"

9 марта московский ЦСКА в гостевой встрече 21-го тура Российской премьер-лиги уступил "Ростову". Армейцы проиграли со счетом 2:3, больше часа находясь в меньшинстве и при этом едва не вырвав победу. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, каким насыщенным выдался ростовский матч.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В этот затянувшийся уикенд в РПЛ два топ-матча вновь пришлись на один день. На этот раз "Ростов" принимал у себя дома ЦСКА, а "Спартак" на своем поле играл с "Краснодаром". И как и в прошлом туре, номинально более значимая встреча (неделю назад это был поединок "Зенита" и "Локомотива") не оправдала ожиданий. "Спартак" с минимальным счетом уступил "Краснодару", пропустив единственный мяч с пенальти от бывшего игрока красно-белых Ари. Пожалуй, одним этим предложением можно резюмировать весь матч. То ли дело игра "Ростова" и ЦСКА, которая обернулась обоюдоострой драмой.

Старт ростовской встречи вышел не слишком содержательным с точки зрения футбола, но все же оказался запоминающимся – пусть и не со знаком плюс. На седьмой минуте защитник "Ростова" Максим Осипенко в борьбе за мяч врезался в своего одноклубника Дмитрия Чистякова, да так неудачно, что шипами рассек тому голову. В итоге на замену срочно пришлось выпускать Александра Саплинова. А вот затем уже пошли опасные моменты. На 20-й минуте хозяева заработали пенальти: Ильзат Ахметов завалил Элдора Шомуродова в штрафной и получил прямую красную карточку. Однако голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев потащил удар с "точки" в исполнении Романа Еременко.

Более того, почти сразу же армейцы, будучи вдесятером, умудрились выйти вперед благодаря ошибке хозяев. Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян неловко отдал пас, подарив мяч нападающему ЦСКА Арнору Сигурдссону. И хотя игрок хозяев нагнал исландца в штрафной и почти исправился, попытавшись накрыть удар, это не помешало армейцу точно выстрелить в ближний угол. Впрочем, не прошло и десяти минут, как счет стал равным. Роман Еременко с добрых двадцати метров мощно пальнул по воротам и угодил в перекладину. От каркаса снаряд отскочил на газон и пересек линию.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В начале второго тайма судейский фактор окончательно сломал игру. Вадим Карпов зацепил в штрафной забегавшего с левого фланга Ивелина Попова. Главный арбитр Владислав Безбородов назначил справедливый пенальти, но вместо желтой вновь показал игроку ЦСКА красную карточку. В этой ситуации удаление оказалось весьма спорным, так как у болгарина не было явной возможности забить гол, а значит "горчичника" было вполне достаточно. Попов, в отличие от Еременко с одиннадцати метров не промазал, и "Ростов" повел.

А немного спустя хозяева увеличили разрыв в счете. Гол забил Павел Мамаев, для которого эта игра стала дебютной за "Ростов" и также первой после освобождения. Полузащитник вышел на замену на 58-й минуте и сумел отличиться уже через пять минут, отправив мяч в дальний угол с линии штрафной. На 76-й минуте желто-синие снова забили – на этот раз в свои ворота. Федор Чалов пытался зацепиться за снаряд и отдать пас в центр, но попал в Максима Осипенко, а от защитника "Ростова" мяч отрикошетил в ворота.

ЦСКА и вовсе мог сравнять счет при игре вдевятером. На 83-й минуте Безбородов поставил третий в матче пенальти. Правда, уже в пользу армейцев: Саплинов зацепил в штрафной Сигурдссона, и арбитр назначил одиннадцатиметровый, по какой-то причине обойдясь в этом случае даже без желтой карточки. Удар Чалова парировал вратарь "Ростова" Сергей Песьяков. А в оставшиеся минуты хозяева спокойно дотянули до финального свистка. Конечно, можно было пенять на неважное судейство в целом: да, второе удаление у ЦСКА – это ошибка; отсутствие наказания игроку хозяев в точно такой же ситуации – тоже просчет. Но оба пенальти в ворота армейцев (как и стандарт в ворота "Ростова") были по делу. И ЦСКА, несмотря на это, мог увезти из "Ростова" ничью. А в результате разбазарил отличные возможности и уехал домой ни с чем.