Настоящее дерби. Как "Спартак" обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

4 марта "Спартак" в рамках четвертьфинала Кубка России обыграл ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот матч оказался одним из самых интересных противостояний красно-белых и красно-синих за последние годы.



Фото: Никита Симонов/Москва 24

Матчи "Спартака" и ЦСКА – это почти всегда ярко. Под эгидой какого турнира они бы не проходили, дерби есть дерби. Тем более, когда речь идет о кубковой встрече, где один поединок решает все. Тем более, когда обе команды вылетели из Лиги Европы и могут бросить все силы на внутренние трофеи. В этот раз получилась настоящая квинтэссенция: были и фанатские перфомансы, и зрелищная игра. Но главное – не отпускающая до конца интрига.

Бешеное начало выдалось у "Спартака". Уже на четвертой минуте красно-белые открыли счет благодаря фантастическому голу Зелимхана Бакаева. Десятый номер хозяев устроил забег от самого центрального круга, выстрелил из-за пределов штрафной и угодил точно в правый нижний угол. Почти сразу же "Спартак" забил второй. На 13-й минуте защита ЦСКА провалилась и упустила в штрафной Александра Соболева. Новичок красно-белых оставил мяч Эсекьелю Понсе, аргентинец развернулся, качнул трех игроков армейцев и зарядил снаряд мимо Игоря Акинфеева.

Казалось, что ЦСКА поплыл, и полуфинал у "Спартака" в кармане. Во всяком случае, два гола в начале встречи для красно-синих выглядели как приговор. Но армейцы смогли быстро прийти в себя. На 17-й минуте ЦСКА сократил разрыв: Константин Кучаев навесил в штрафную, Федор Чалов пропустил снаряд между ног, а Игорь Дивеев сумел обработать отскочивший в колено мяч, после чего переиграл вратаря "Спартака". Пропустив, красно-белые еще более рьяно побежали вперед. В середине первого тайма команда Доменико Тедеско создала несколько великолепных моментов, но где-то не хватило точного и сильного удара, а где-то выручил Игорь Акинфеев.

Однако затем ЦСКА вновь перехватил инициативу. На рубеже трети игры армейцы могли забить дважды, но не хватило везения и мастерства. Зато фортуна повернулась к красно-синим прямо перед перерывом: на первой компенсированной минуте Вадим Карпов со своей половины поля сделал длинный заброс в штрафную, Самуэль Жиго ошибся и скинул мяч аккурат на "пятачок" набегавшему Ильзату Ахметову. "Семерке" ЦСКА оставалось лишь ускориться и поразить ворота Александра Максименко.



Фото: Никита Симонов/Москва 24

Второй тайм "Спартак" начал без Бакаева – Зелимхан получил сотрясение мозга и не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Гус Тиль. Без "десятки" атак у красно-белых не стало меньше, но их острота сошла на нет – удары хозяев перманентно шли мимо цели, так что Акинфееву даже не приходилось вступать в игру. По нападению армейцев же создавалось ощущение, что задачей ЦСКА после перерыва было не пропустить, а не забить еще и выиграть этот матч. Изредка пытался пробить по воротам Никола Влашич, но плотные удары хорвата неизменно прилетали в руки Максименко.

В конце игры пошли грубые судейские ошибки. На последней добавленной минуте мяч попал в руку Игорю Дивееву, но главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в ворота армейцев. При этом в первом экстра-тайме "Спартак" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку якобы за удар локтем соперника получил Эсекьель Понсе. Несмотря на это, красно-белые умудрились через три минуты забить гол вдесятером и выиграть встречу. Победный мяч оказался на счету Джордана Ларссона, а голевую передачу оформил вратарь "Спартака". Александр Максименко выбил снаряд в сторону штрафной, Дивеев проиграл верховую борьбу Ларссону, а голландец подстроился под мяч и пробил низом в дальний угол.

Огненное начало, огненная концовка – что еще нужно для дерби? Конечно, судейство подпортило эмоции от игры, но результат оказался закономерен, и вряд ли красно-белые будут теперь рефлексировать на тему неверных решений арбитра. Следующий матч, на этот раз уже в полуфинале Кубка России, обещает быть не менее горячим – команде Доменико Тедеско предстоит сыграть против петербургского "Зенита". А пока наставник "Спартака" может радоваться, троллить Виктора Ганчаренко, предлагая ударить по рукам сразу после финального свистка и бегать перед скамейкой ЦСКА – его команда сегодня заслужила победу.