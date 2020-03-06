Еще один чудо-матч в Кубке России. "Химки" разгромили "Торпедо"

5 марта подмосковные "Химки" в четвертьфинале Кубка России крупно разгромили столичное "Торпедо". Встреча завершилась со счетом 5:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как кубок страны подарил еще один топ-матч.

В среду в Кубке России случился, пожалуй, один из самых ярких матчей весны – "Спартак" в дополнительное время обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал турнира. Но спустя сутки не менее увлекательный поединок состоялся в Химках. Там одноименный клуб встречался с московским "Торпедо". И пусть этот матч нельзя назвать дерби, но принципиальной эта игра однозначно была – хотя бы потому что, что на поле стадиона "Арена Химки" сошлись две команды, всерьез борющиеся за лидерство в ФНЛ и попадание в Премьер-лигу.

Да, с оговорками: подмосковный клуб находится сейчас в сложном финансовом положении – в начале года руководство "Химок" объявило о "смене вектора развития" и ставке на собственных воспитанников. Фактически это означало отказ от гонки за повышение в классе, так как денег на выступление в РПЛ у клуба попросту нет. Не согласившись с таким положением дел, подал в отставку главный тренер "Химок" Андрей Талалаев, место которого занял Сергей Юран. Но, несмотря на изменение политики, в межсезонье команда сохранила ключевых игроков и шансы на чемпионство в ФНЛ. И матч с "Торпедо" это доказал.

С первых минут "Химки" включились на полную, четко дав понять, что хотят выиграть поединок против "автозаводцев". В стартовые 15 минут игроки хозяйской команды несколько раз заставляли понервничать 18-летнего вратаря "Торпедо" Виталия Ботнаря, для которого этот матч стал дебютным в составе столичного клуба. Голкипер не всегда играл уверенно, но справлялся с ударами футболистов "Химок". Однако на 27-й минуте хозяевам все же удалось открыть счет: после подачи с углового защитник "Торпедо" Сергей Божин пытался выбить мяч головой, но скинул точно под удар Дмитрию Тихому, который вколотил снаряд в сетку.

Во втором тайме болельщиков ждало настоящее голевое раздолье. На 47-й минуте "Химки" удвоили счет. Кирилл Боженов с правого фланга отпасовал в центр, Дмитрий Барков махнул мимо, однако мяч попал к Александру Трошечкину, который с ходу зарядил в дальний угол. Но затем в течение десяти минут последовало сразу несколько фантастических сейвов в исполнении Виталия Ботнаря. Возможно, именно это воодушевило "Торпедо" и позволило отыграть один мяч. На 56-й минуте "автозаводцы" раскатали контратаку: Артур Галоян отпасовал на левый фланг Ивану Сергееву, а тот сместился в центр и пробил Дмитрия Хомича.

Правда, не прошло и минуты, как "Химки" забили третий мяч. Аршак Корян на левом краю штрафной скинул на Александра Трошечкина, пятый номер хозяев разобрался с двумя защитниками "Торпедо" и голкипером и с острого угла отдал передачу на Дмитрия Баркова, который и добил мяч в пустые ворота. Сергей Божин мог дважды вернуть "Торпедо" в игру: сначала защитник "автозаводцев" угодил в штангу, а затем Хомич парировал его удар. Казалось, что черно-белые настроены отыграть отставание. Однако на 82-й минуте Аршак Корян похоронил шансы гостей. Воспитанник "Локомотива" выиграл единоборство на левом фланге, затем устроил сольный проход в штрафную и поразил дальний угол ворот Виталия Ботнаря – к слову, тоже воспитанника "Локо".

А спустя три минуты "Химки" забили еще и пятый. Снова Аршак Корян оказался первым на мяче на левом фланге, добежал до штрафной и сделал заброс в центр. Там никем не прикрытый Артем Полярус спокойно подработал снаряд и отправил его в сетку. После матча Сергей Юран сказал, что цель "Химок" – это победа в Кубке России и выход в Лигу Европы. Но до этого подмосковной команде нужно выиграть еще два матча. В полуфинале Кубка "Химки" встретятся с победителем матча "Шинник" – "Урал", перенесенного из-за проблем с газоном в Ярославле. Получится ли у команды Сергея Юрана по-настоящему замахнуться на еврокубки – узнаем в апреле. А пока перед "Химками" гораздо более приземленные цели: найти финансирование и вернуться в Премьер-лигу.