15 апреля, 08:17

Общество

Взрослых и детей приглашают на мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг" пройдет на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар". Оно начнется 16 апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Детские мероприятия можно будет посетить с 12:00 до 20:00. Ребята смогут потренироваться отбивать мяч, привязанный к стойке, в игре тетербол. Для горожан постарше подготовили керпланк, при котором необходимо аккуратно извлекать планки из конструкции, снижая количество шариков, падающих вниз.

Для самых юных посетителей организуют интерактивную зону с бассейном с шариками, магнитную рыбалку и игру бизиборд, во время которой нужно будет раскрасить конструкцию.

Также в рамках мероприятия состоится "Добрая выставка". Для нее свои арт-объекты, вдохновленные животными, подготовят 10 российских художников и иллюстраторов. Они расскажут личные истории и покажут жизнь питомца в городе.

Одного из дизайнеров вдохновил его щенок длинношерстной таксы. Другой изобразил пса Иныча, который отдыхает в позе лотоса. Еще одно произведение покажет кота Персика, желающего обняться и смотрящего с подозрением.

Еще один иллюстратор изобразил черных собак Шану и Янки, а другой – питомца знакомых, которому нравится грызть музыкальные пластинки.

Кроме того, посетители мероприятия прогуляются по Тверскому бульвару и познакомятся с животными из приютов на выставке-пристройстве. Они смогут сделать пожертвования, за которые различные бренды выдадут бьюти-комплекты.

В рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре будет работать и модный маркет для владельцев домашних животных. Проект призван объединить благотворительные инициативы, зообизнес и товары для питомцев и их хозяев. Посетителям предложат широкий выбор товаров для кошек и собак, в том числе игрушки, амуницию, корма, одежду и аксессуары от российских производителей.

