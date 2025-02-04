В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Телефон задымился у пятиклассника во время урока в нижегородской школе № 3, передает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, гаджет лежал на парте. После задымления телефон сразу же охладили огнетушителем, а ребят вывели на улицу. Помощь МЧС при этом не потребовалась.

Схожий инцидент произошел в псковской школе, добавили в ведомстве. На перемене у ребенка загорелся телефон в кармане. Мальчик не пострадал, а смартфон был затушен снегом.

В связи с прошедшими ЧП в МЧС вновь напомнили, что опасно пользоваться поврежденным телефоном, а также доверять ремонт непрофессионалам.

Кроме того, стоит обращать внимание, если устройство начало нагреваться или вздуваться, и обязательно отключать гаджет от сети, как только заряд дошел до 100%.

С января 2024 года в России при возгораниях, вызванных неправильным пользованием смартфонами, планшетами и другими гаджетами погибли шесть человек. Данный показатель увеличился в два раза по сравнению с 2023-м.

Ранее эксперт Павел Мясоедов отметил, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Специалист подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.

Он посоветовал не перегревать и не гнуть устройство, а также предостерег от использования неподходящих зарядных устройств.