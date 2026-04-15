Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали, как защитить умный дом от взлома

В эпоху стремительного развития цифровых технологий квартиры москвичей все чаще превращаются в высокотехнологичные пространства. Видеокамеры, умные колонки, розетки, датчики движения и роботы-пылесосы, объединенные в единую сеть, обеспечивают беспрецедентный уровень комфорта. Однако эксперты проекта "Перезвони сам" предупреждают, что обратной стороной удобства становятся новые возможности для киберпреступников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В основе системы умного дома лежит технология интернета вещей (IoT), объединяющая бытовую технику и электронику в сеть для постоянного обмена данными. С ростом числа таких гаджетов в домах пропорционально увеличивается и объем накапливаемой ими конфиденциальной информации о жильцах. Эти данные хранятся как на самих приборах, так и в облачных сервисах, становясь лакомой целью для злоумышленников. По мнению специалистов, главная угроза кроется в возможности получения несанкционированного доступа к управлению устройствами.

Среди основных рисков эксперты выделяют прямое вмешательство в работу техники, негласное подключение к микрофонам и, как следствие, утечку личных переписок, файлов и фотографий. Получив такую информацию, мошенники способны не только взломать аккаунты в соцсетях или на портале госуслуг, но и спланировать ограбление квартиры, основываясь на данных об отсутствии хозяев.

Чтобы обезопасить свой цифровой дом, специалисты проекта "Перезвони сам" разработали ряд простых, но действенных рекомендаций. Первым и самым важным рубежом обороны является домашняя сеть. Эксперты настаивают на необходимости смены заводского пароля роутера на сложную уникальную комбинацию из букв разного регистра, цифр и символов, а также на обязательном включении шифрования WPA2 или WPA3.

Крайне эффективной мерой станет создание отдельной гостевой Wi-Fi-сети исключительно для умных гаджетов. Такая изоляция не позволит хакеру в случае взлома лампочки или чайника добраться до личных данных, хранящихся на основном компьютере или смартфоне владельца.

Второй шаг касается безопасности каждого отдельного устройства. Категорически не рекомендуется оставлять стандартные заводские пароли. Следует незамедлительно заменить их на уникальные для каждого прибора, а также настроить автоматическое обновление прошивки для своевременного устранения уязвимостей. Для приложений, управляющих замками и системами безопасности, эксперты советуют обязательно подключать двухфакторную аутентификацию и отключать удаленный доступ, если в нем нет постоянной необходимости.

В качестве дополнительных мер защиты рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение с функцией мониторинга сети и регулярно проверять список подключенных к роутеру устройств, удаляя неопознанные адреса. При выборе новых гаджетов специалисты советуют отдавать предпочтение технике с возможностью локального управления без обязательного подключения к облачным серверам производителя.

Важно помнить и о физической безопасности: камеры не должны быть направлены на приватные зоны вроде спален и ванных комнат, а микрофоны умных колонок лучше отключать на время важных разговоров. Бдительность хозяев также играет ключевую роль. Тревожными сигналами, по мнению экспертов, должны стать внезапные сбои и перезагрузки устройств, появление неизвестных приборов в списке подключений Wi-Fi, а также необъяснимо высокий расход интернет-трафика.

Игнорировать предупреждения от антивируса тоже не стоит. Если же подозрения о взломе подтвердились, действовать нужно незамедлительно. Специалисты рекомендуют сразу отключить скомпрометированное устройство от сети, сменить все пароли, сбросить настройки до заводских и обратиться за консультацией к производителю.

