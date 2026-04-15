Чихуахуа чаще других пород теряются в Москве

Чихуахуа чаще других пород собак теряются в Москве, а терьеры и джек-рассел-терьеры – на юге России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

В Пермском крае, Карелии, Архангельской и Вологодской областях среди "беглецов" лидируют лайки. В южных регионах, включая Краснодарский и Ставропольский край, а также Воронежскую область, чаще теряются терьеры, тогда как в Ростовской области и Крыму – джек-рассел-терьеры.

Отдельно аналитики отметили рост числа пропаж немецких овчарок. По итогам прошлого года эта порода вышла на первое место сразу в девяти регионах, от Свердловской до Калининградской области.

Среди кличек собак в Москве чаще всего встречаются Буся и Ева. В других регионах популярны Байкал (Забайкалье), Зевс (Оренбург), Норд (Приморье), Гром (Брянск) и Граф (Астрахань).

У кошек ситуация также различается по регионам. К примеру, в Новосибирске чаще пропадают Сони, в Дагестане – Симбы, в Пермском крае и Карелии – Васи, а в Воронеже, Иркутске и Башкирии – Барсики.

Ранее ветеринар Елена Алешина рассказала, что мопсам, бульдогам, таксам и бассет-хаундам могут навредить совместные пробежки с хозяином. Эксперт объяснила, что у этих пород чаще всего проблемы с дыханием и сердечно-сосудистыми системами, поэтому они сложно переносят нагрузки.

Энергичные породы, такие как австралийская овчарка и бордер-колли, идеально подойдут для совместных пробежек.

