Войска США заявили об отсутствии преодолевших блокаду Ормузского пролива судов

Фото: 123RF.соm/valio84sl

За первые сутки американской блокады Ормузского пролива ни одно судно не преодолело водный коридор. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"При этом шесть торговых судов выполнили требование американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе", – отмечается в сообщении.

В войсках США уточнили, что к блокаде привлекли более 10 тысяч солдат, десятки кораблей и самолетов. Однако меры не касаются судов, которые не направлялись в иранские порты или не выходили оттуда.

Блокада Ормузского пролива начала действовать 13 апреля. Она применяется в отношении судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, а также выходят из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В свою очередь, власти Ирана намерены сформировать особый режим для Ормузского пролива. Для этого задействуют все необходимые средства.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил блокаду пролива с антиутопией писателя Джорджа Оруэлла "1984". Он указал, что США приняли такое решение, когда многие другие страны хотят разблокировать пролив.

