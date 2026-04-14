Reuters: китайский танкер прошел через Ормузский пролив после начала блокады

Китайский танкер Rich Starry смог пройти через Ормузский пролив после начала блокады США. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

"По данным LSEG, MarineTraffic и Kpler, судно Rich Starry станет первым, которое пройдет через пролив и выйдет из (Персидского. – Прим. ред.) залива с начала блокады", – отмечается в сообщении.

СМИ подчеркнуло, что на борту судна находится китайский экипаж. При этом танкер подпал под американские санкции.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе. Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

После переговоров в Пакистане, которые ни к чему не привели, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. Он поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

Центральное командование США пояснило, что блокада будет применяться в отношении судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, а также выходят из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах. Она вступила в силу 13 апреля.

