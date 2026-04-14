Новости

Новости

14 апреля, 11:22

Reuters: китайский танкер прошел через Ормузский пролив после начала блокады

Китайский танкер прошел через Ормузский пролив после начала блокады США

Китайский танкер Rich Starry смог пройти через Ормузский пролив после начала блокады США. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

"По данным LSEG, MarineTraffic и Kpler, судно Rich Starry станет первым, которое пройдет через пролив и выйдет из (Персидского. – Прим. ред.) залива с начала блокады", – отмечается в сообщении.

СМИ подчеркнуло, что на борту судна находится китайский экипаж. При этом танкер подпал под американские санкции.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе. Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

После переговоров в Пакистане, которые ни к чему не привели, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. Он поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

Центральное командование США пояснило, что блокада будет применяться в отношении судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, а также выходят из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах. Она вступила в силу 13 апреля.

Эксперт заявил о создании нового протокола, регулирующего деятельность Персидского залива

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

