Полицейский погиб в день рождения при задержании преступника в Оренбуржье

Полицейский Никита Гнусин погиб в день рождения при задержании преступника в Оренбуржье, сообщили в управлении МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что коллеги выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Гнусин родился 16 апреля 1998 года в Новотроицке. В августе 2021 года он пришел на службу в органы внутренних дел. Он начинал как участковый уполномоченный полиции, после чего стал оперуполномоченным уголовного розыска. Ему было 28 лет, у него остался четырехлетний сын.

Инцидент со стрельбой произошел в поселке Аккермановка 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД России "Орское" прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся, его разыскивают.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

