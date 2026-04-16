Умерла совершившая подвиг в Битве за Москву ветеран ВОВ Мария Барсученко

На 106-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко, которая совершила подвиг во время Битвы за Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МAX сообщил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В 1941 году, будучи стрелочницей, она открыла путь бронепоезду НКВД. За счет этого его экипажу удалось вовремя преградить дорогу фашистским танкам, которые пытались пройти через канал к Дмитрову.

Подвиг Барсученко стал переломным моментом в ходе сражения, подчеркнул Шувалов. Он также выразил соболезнования родным, близким и всем, кто был знаком с ветераном. Шувалов назвал ее жизнь примером несгибаемой воли, мужества и любви к Родине.

Барсученко родилась 7 апреля 1922 года в деревне Литвяки Добровольского сельсовета Омской области. В Подмосковье она переехала в 1939 году. Чтобы начать трудовую деятельность, ей пришлось приписать себе год для получения паспорта.

За подвиг во время Битвы за Москву в 1942 году ее наградили орденом Красной Звезды. Когда немецкие войска удалось отбросить от столицы, Барсученко прошла железнодорожную учебу, после чего работала дежурной по станции Дмитров.

Летом 1944 года, после освобождения Вильнюса, ее направили в столицу Литовской ССР. Там она помогала организовывать работу железнодорожной станции при главном вокзале.

После победы Барсученко вернулась в Дмитров и до 1980 года управляла движением в должности и.о. начальника станции.

В 2019 году в ее честь был переименован остановочный пункт 75-й километр Савеловского направления Московской железной дороги.

