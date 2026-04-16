Энергоснабжение Запорожской АЭС возобновлено после 14-го отключения

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На Запорожской атомной электростанции произошел инцидент с потерей внешнего энергоснабжения – 14-й по счету с начала украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что подача электричества была прервана вечером и полностью восстановлена спустя 40 минут. Причины очередного отключения в настоящее время выясняются.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси добавил, что это уже второй подобный случай менее чем за неделю. Он подчеркнул, что причина потери питания пока остается неизвестной, а находящаяся на площадке инспекционная группа МАГАТЭ уже начала расследование обстоятельств случившегося и продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что внешнее электроснабжение станции восстановлено по линии "Ферросплавная-1". Специалисты при участии представителей сетевой организации восстановили схему электроснабжения по высоковольтной линии 330 киловольт. Питание поступает в полном объеме, достаточном для работы станции.