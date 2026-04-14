14 апреля, 09:35

Происшествия

На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение по линии "Ферросплавная-1"

Фото: depositphotos/gyn9037​

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено по линии "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в пресс-службе станции.

По данным ЗАЭС, специалисты совместно с представителями сетевой организации восстановили схему подачи электроэнергии по высоковольтной линии 330 киловольт. Электропитание поступает в необходимом для работы станции объеме.

После восстановления внешнего питания резервные дизель-генераторы, которые обеспечивали нужды станции, остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы работают в штатном режиме.

ЗАЭС также подчеркнула, что технологические процессы на станции проходят стабильно, нарушений условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на территории станции и в прилегающих зонах соответствует естественным значениям.

В результате действия автоматической защиты ранним утром 14 апреля произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Питание производилось от резервных дизель-генераторов.

