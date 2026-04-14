Внешнее электроснабжение отключилось на Запорожской АЭС. Питание производится от резервных дизель-генераторов, сообщается в телеграм-канале станции.

"В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", – уточнили в ЗАЭС.

По данным ЗАЭС, все дизель-генераторы запустились и работают штатно, технологические системы также находятся в безопасности. Радиационный фон не поменялся. В свою очередь, сотрудники станции контролируют параметры работы оборудования.

Ранее в результате атаки украинских боевиков была повреждена и выведена из строя линия "Днепровская". Из-за этого Запорожская АЭС получала питание только от одной линии – "Ферросплавной".

После этого руководство ЗАЭС совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) начало работать над созданием режима тишины для ремонта высоковольтной линии электроснабжения. Резервные дизель-генераторы были поставлены в режим дежурства.

