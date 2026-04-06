Руководство ЗАЭС и МАГАТЭ работают над режимом тишины для ремонта ЛЭП

Руководство Запорожской АЭС совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) работает над созданием режима тишины для ремонта одной из высоковольтных линий электроснабжения. Об этом РИА Новости сообщил директор станции Юрий Черничук.

Он напомнил, что 24 марта в результате атаки украинских боевиков была повреждена и выведена из строя линия "Днепровская". Сейчас Запорожская АЭС получает питание только от одной линии – "Ферросплавной".

"Резерва у нас нет. И на данный момент совместно с МАГАТЭ ведется работа по созданию очередного, шестого по счету режима тишины для того, чтобы техническим специалистам была предоставлена возможность выполнить ремонт линии", – пояснил Черничук.

Директор добавил, что имеющиеся на площадке резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства, а запаса дизельного топлива достаточно для поддержания объекта в безопасном состоянии в случае необходимости.

Ранее Черничук сообщил, что украинская сторона угрожает сотрудникам Запорожской АЭС. Киев заявляет, что "поквитается", когда Вооруженные сил Украины (ВСУ) якобы возьмут станцию под свой контроль.

Однако он подчеркнул, что со временем работники станции стали реагировать на эти угрозы спокойно.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
