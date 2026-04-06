Руководство ЗАЭС и МАГАТЭ работают над режимом тишины для ремонта ЛЭП

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Руководство Запорожской АЭС совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) работает над созданием режима тишины для ремонта одной из высоковольтных линий электроснабжения. Об этом РИА Новости сообщил директор станции Юрий Черничук.

Он напомнил, что 24 марта в результате атаки украинских боевиков была повреждена и выведена из строя линия "Днепровская". Сейчас Запорожская АЭС получает питание только от одной линии – "Ферросплавной".

"Резерва у нас нет. И на данный момент совместно с МАГАТЭ ведется работа по созданию очередного, шестого по счету режима тишины для того, чтобы техническим специалистам была предоставлена возможность выполнить ремонт линии", – пояснил Черничук.

Директор добавил, что имеющиеся на площадке резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства, а запаса дизельного топлива достаточно для поддержания объекта в безопасном состоянии в случае необходимости.

Ранее Черничук сообщил, что украинская сторона угрожает сотрудникам Запорожской АЭС. Киев заявляет, что "поквитается", когда Вооруженные сил Украины (ВСУ) якобы возьмут станцию под свой контроль.

Однако он подчеркнул, что со временем работники станции стали реагировать на эти угрозы спокойно.