00:59Транспорт
Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после ДТП
Фото: depositphotos/blnt07
Движение транспорта восстановлено на Волгоградском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Отмечается, что проезд был нарушен из-за аварии с участием нескольких автомобилей. Машины столкнулись в районе пересечения с Люблинской улицей.
На месте ДТП работали оперативные службы города. Затор растянулся почти на 1,5 километра.
До этого столичный Дептранс сообщил, что движение транспорта будет ограничено на участках Никитской и 3-й Прядильной улиц с 6 и 16 апреля до 30 мая.
Ограничения связаны с проведением инженерных работ. Для проезда будет недоступна одна полоса.