Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после ДТП

Движение транспорта восстановлено на Волгоградском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что проезд был нарушен из-за аварии с участием нескольких автомобилей. Машины столкнулись в районе пересечения с Люблинской улицей.

На месте ДТП работали оперативные службы города. Затор растянулся почти на 1,5 километра.

До этого столичный Дептранс сообщил, что движение транспорта будет ограничено на участках Никитской и 3-й Прядильной улиц с 6 и 16 апреля до 30 мая.

Ограничения связаны с проведением инженерных работ. Для проезда будет недоступна одна полоса.