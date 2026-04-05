В ДНР почти 500 тысяч человек остались без света после удара ВСУ

В ряде городов Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Причиной стала атака ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков в МАХ.

По его словам, без электроснабжения оказались почти 500 тысяч абонентов в различных населенных пунктах республики. Ведутся работы по ликвидации последствий и подключению потребителей по резервным схемам.

Энергетические службы и аварийные бригады продолжают восстановительные работы, чтобы вернуть подачу электроэнергии в пострадавшие районы.

Ранее стало известно, что в течение прошлой недели российские солдаты освободили семь населенных пунктов. В частности, бойцы группировки "Север" отбили Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской.

Там же солдаты "Запада" установили контроль над поселками Ковшаровка и Новоосиново, а также Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В свою очередь, военные группировки "Восток" заняли Луговское и Бойково в Запорожской области.