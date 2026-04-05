Новости

Новости

05 апреля, 22:07

В России вступили в силу новые меры по защите заемщиков с 1 апреля

С 1 апреля в России начал действовать ряд законов, направленных на усиление защиты финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы РФ.

В ведомстве подчеркнули, что новые нормы призваны ограничить избыточные переплаты и сделать банковские и кредитные услуги более прозрачными. Среди приоритетов также называется защита сбережений граждан и совершенствование финансовой системы.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с начала 2025 года уже принято 58 федеральных законов, связанных с регулированием финансового рынка и снижением рисков для заемщиков.

Одно из ключевых нововведений касается сервисов рассрочки. Теперь стоимость товара при оплате в рассрочку должна соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок таких программ ограничен шестью месяцами.

Также изменились правила по потребительским кредитам сроком до одного года. Общий размер начислений, включая проценты и комиссии, теперь не может превышать 100% суммы основного долга. В результате итоговая задолженность заемщика не сможет более чем вдвое превышать размер первоначального займа.

Еще одно нововведение, начавшее действовать с 1 апреля, затрагивает требования при выдаче кредита. Банки больше не смогут учитывать неофициальные доходы заемщиков при расчете их долговой нагрузки. Теперь финорганизации обязаны использовать данные из системы "Цифровой профиль", поступающие от ФНС и Соцфонда.

